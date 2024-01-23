كأس اَسيا.. إيران تفوز على الإمارات

حقق المنتخب الإيراني الفوز على نظيره الإماراتي بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس اَسيا قطر 2024.

تقدمت إيران بالهدف الأول عن طريق مهدي طارمي في الدقيقة السادسة والعشرون من عمر الشوط الأول، بينما أضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 65 من زمن الشوط الثاني.

فيما قلص يحيي الغساني النتيجة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، لتنتهي المواجهة بفوز إيران بهدفين مقابل هدف واحد.

وكان المنتخب الإيراني قد نجح في التأهل للدور القادم من كأس اَسيا لهذا الموسم، بعدما فاز في المباراتين الماضيتين.

بهذه النتيجة، تحتل إيران صدارة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما يأتي المنتخب الإماراتي في الوصافة بـ 4 نقاط، وفلسطين في المركز الثالث بـ 4 نقاط أيضًا، فيما يتزيل منتخب هونج كونج بدون رصيد من النقاط.