أمم أفريقيا لليد .. مصر تتفوق على أنجولا وتتأهل لنصف نهائي

حسم المنتخب الوطني لكرة اليد تأهله إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية ، التي تستضيف مصر فعالياتها على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.





وتفوق الفريق القومي لليد على أنجولا بنتيجة 37 - 25

ومن المقرر أن تلتقي مصر ، بعد فوزها على أنجولا فى لقاء اليوم ، الفريق الآخر المتأهل من لقاء تونس وغينيا ، بنصف نهائي أمم أفريقيا ، وذلك مساء بعد غد الخميس.

كان منتخب مصر قد تأهل إلى الدور ربع النهائي عن صدارة المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة ، بعد أن حقق الانتصار على غينيا بنتيجة 33/15، والفوز على الكونغو برازافيل 34/19 ، ثم الانتصار على الكاميرون بنتيجة 35/16 خلال اللقاء الأخير بالمجموعة.



وتقام الفعاليات بمجمع الصالات باستاد القاهرة خلال الفترة من 17 وحتى 27 يناير الجارى، والمؤهلة بدورها لأولمبياد باريس 2024.

التأهل إلى مونديال العالم ..

ووفقًا لنظام البطولة تتأهل المنتخبات صاحبة المراكز الـ 5 الأولى إلى نهائيات بطولة العالم لكرة اليد 2025، والتي من المقرر إقامتها في كرواتيا والنرويج والدنمارك.

بينما يتأهل بطل النسخة الحالية مباشرة إلى منافسات كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في باريس صيف العام الجاري.