الأسهم الأمريكية تتباين مع تقييم أرباح الشركات

فتحت المؤشرات الرئيسية في أسواق الأسهم الأمريكية (وول ستريت) على تباين خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء 23 يناير، مع تقييم المستثمرين أرباح الشركات وترقبهم صدور بيانات اقتصادية.

الأسهم الأمريكية

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي في أسواق الأسهم الأمريكية بما يصل الى نحو 42.02 نقطة أو بنسبة انخفاض تعادل نسبتها نحو 0.11% ليصل الى مستوى إلى 37959.79 نقطة.

فيما ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز الذى يضم أكبر 500 شركة فى في أسواق الأسهم الأمريكية بما يصل الى نحو 6.37 نقطة أو بنسبة ارتفاع تعادل نسبتها نحو 0.13% ليصل إلى مستوى 4856.80 نقطة .

كما صعد المؤشر ناسداك المجمع لشركات التكنولوجيا فى في أسواق الأسهم الأمريكية بما يصل الى نحو 31.13 نقطة أو بنسبة صعود تعادل تحو 0.20% ليصل إلى مستوى 15391.41 نقطة.

الصين تدرس حزمة تدابير بـ 278 مليار دولار لدعم الأسهم المحلية

الأسهم الصينية

تدرس السلطات الصينية، حزمة من التدابير لتحقيق الاستقرار في سوق الأسهم، وسيتم تخصيص نحو 278 مليار دولار، معظمها من الحسابات الخارجية للشركات الصينية المملوكة للدولة، لصندوق استقرار يستهدف شراء الأسهم المحلية.

كما تم تخصيص ما لا يقل عن 42 مليار دولار من الأموال المحلية للاستثمار في الأسهم المحلية.

يأتي ذلك وسط سعي السلطات الصينية لوقف عمليات البيع التي هبطت بمؤشر CSI 300 القياسي إلى أدنى مستوى له منذ خمس سنوات هذا الأسبوع.

وتراجعت القيمة السوقية للأسهم في الصين وهونغ كونغ بأكثر من 6 تريليونات دولار منذ الذروة التي وصلت إليها في عام 2021، مما يسلط الضوء على التحدي الذي تواجهه بكين في سعيها لوقف تراجع ثقة المستثمرين.