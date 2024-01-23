إنتاج الحبوب في الصين يصل لمستوى قياسي جديد في عام 2023

أعلنت وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية وصول إنتاج الحبوب إلى مستوى قياسي جديد في عام 2023، بما يوفر ضمانة قوية للأمن الغذائي للبلاد.

وأوضحت الوزارة - في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء أورده تلفزيون شبكة الصين الدولية (سي.جي.تي.إن.) أن إنتاج الحبوب في عام 2023 بلغ 695.41 مليون طن متري؛ ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 1.3%، مشيرة إلى أن الإنتاج السنوي من الحبوب بقي فوق 650 مليون طن لأكثر من 9 أعوام متتالية.

ووصفت الوزارة، إنتاج الحبوب في الصين بأنه "منظم على نحو جيد مع احتياطات كافية تضمن الأمن الغذائي للبلاد"، متعهدة بتعزيز دعم السياسات لتقوية القطاع.