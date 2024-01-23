الثلاثاء 23 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الدفاع يلتقى منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمجلس الأمن القومى الأمريكى

الفريق أول محمـد
الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة

التقى الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى السيد بريت ماكجيرك منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمجلس الأمن القومى الأمريكى، والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليا.

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الفريق أول محمد زكى  يلتقى وزير الدفاع الوطنى بجمهورية اليونان

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محمـد زكى يناقش المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية مع وزير دفاع هولندا

 

تناول اللقاء مناقشة الأوضاع فى ظل الأزمة الراهنة بقطاع غزة وانعكاس ذلك على الأمن والإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، كذلك أهمية تضافر الجهود لتهدئة الأوضاع والحفاظ على أرواح المدنيين، والدور المصرى الفاعل فى استمرار تدفق المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطينى الشقيق، حضر اللقاء عددُ من قادة القوات المسلحة.

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