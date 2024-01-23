أمم إفريقيا.. ماني يقود السنغال أمام غينيا

كشف أليو سيسيه، المدير الفني للمنتخب السنغالي الأول لكرة القدم عن تشكيل مواجهة غينيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023.

ويقود ساديو ماني تشكيل المنتخب السنغالي أمام غينيا، حيث سيكون بجانبه في الخط الأمامي كل من حبيب ديالو وإسماعيلا سار.

تشكيل السنغال أمام غينيا

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: كاليدو كوليبالي- سيك- كيربين دياتا- إسماعيل جاكوبس

الوسط: فيرموسو ميندي- بابي ماتار سار- إدريسا جانا جايي

خط الهجوم: إسماعيلا سار- حبيب ديالو- ساديو ماني.

واستطاع المنتخب السنغالي حسم التأهل للدور المقبل من بطولة أمم إفريقيا بكوت ديفوار، بعد الفوز في المباراتين الماضتين واحتلال صدارة مجموعته.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السابعة من مساء الليلة، والتي يستضيفها ملعب كارلس كونان باني.