فيديو.. أهداف المنتخب الفلسطيني الثلاثة في مرمى هونج كونج

نجح منتخب فلسطين الأول لكرة القدم في تسجيل ثلاثة أهدف خلال مواجهته أمام هونج كونج، والتي تُلعب في هذه اللحظات، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس اَسيا قطر 2024.

شاهد أهداف فلسطين

سجل عدي دباغ الهدف الأول للمنتخب الفلسطيني في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول، بينما أضاف زميله اللاعب زيد قنبر الهدف الثاني في الدقيقة 49 من زمن الشوط الثاني.

فيما عاد عدي دباغ لتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 61 من عمر الشوط الثاني، لتصبح النتيجة 3/0.

وسيكون المنتخب الفلسطيني في المركز الثالث بمجموعته برصيد 4 نقاط، وذلك في حالة انتهت هذه المباراة بهذه النتيجة، بينما سيتزيل منتخب هونج كونج المجموعة بدون رصيد من النقاط.