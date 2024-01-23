الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شاهد بالفيديو.. هدف إيران في شباك الإمارات

المنتخب الإيراني
المنتخب الإيراني

استطاع المنتخب الإيراني في التقدم على نظيره الإماراتي في الشوط الأول، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس اَسيا قطر 2024.

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أمم آسيا .. المنتخب الفلسطيني يتقدم على هونج كونج في الشوط الأول

وأحرز اللاعب مهدي طارمي الهدف الأول للمنتخب الإيراني في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول من المباراة،.

واستحوذ المنتخب الإيراني على مجريات الشوط الأول، حيث جاءت نسبة الاستحواز لإيراني بنسبة 61%، بينما امتلك لاعبي المنتخب الإماراتي الكرة بنسبة 39%.

هدف مباراة إيران في مرمى الإمارات

وبدأ المنتخب الإماراتي المباراة، بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: خالد عيسى

الدفاع: خالد، بدر، زايد، الهاشمي.

خط الوسط: ماجد راشد، علي صالح، عبد الله رمضان

 الهجوم: يحيى، حارب، طحنون الزعابي.

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