شاهد بالفيديو.. هدف إيران في شباك الإمارات

استطاع المنتخب الإيراني في التقدم على نظيره الإماراتي في الشوط الأول، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس اَسيا قطر 2024.

وأحرز اللاعب مهدي طارمي الهدف الأول للمنتخب الإيراني في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول من المباراة،.

واستحوذ المنتخب الإيراني على مجريات الشوط الأول، حيث جاءت نسبة الاستحواز لإيراني بنسبة 61%، بينما امتلك لاعبي المنتخب الإماراتي الكرة بنسبة 39%.

هدف مباراة إيران في مرمى الإمارات

وبدأ المنتخب الإماراتي المباراة، بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: خالد عيسى

الدفاع: خالد، بدر، زايد، الهاشمي.

خط الوسط: ماجد راشد، علي صالح، عبد الله رمضان

الهجوم: يحيى، حارب، طحنون الزعابي.