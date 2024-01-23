جنايات الفيوم تقرر تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة شخص

قررت محكمة جنايات الفيوم "الدائرة الثامنة " اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار طلعت قنديل، رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية المستشارين علي حمدي لاشين، وهاني رمسيس كامل، وأمانة سر محمد أحمد عابد، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني تأجيل محاكمة 4 متهمين لاتهامهم بقتل شاب، إثر نشوب خلافات بينهم بسبب لهو الأطفال، لدور الانعقاد في التاسع عشر من فبراير المقبل وذلك لسماع أقوال الشهود ومناقشة الطب الشرعي.

تفاصيل امر الاحالة

كان أمر الإحالة في القضيه رقم 14875 لسنه 2023 جنح مرکز ابشوای، قد تضمن أن المتهمين أحمد قطب عبدالسلام محمد - محبوس ، 36سنه ، ومحمد قطب عبدالسلام محمد ، محبوس ،49سنه ،وعبدالسلام قطب عبدالسلام محمد محبوس 34سنه ،وقطب عبدالسلام محمد العمري ، مخلي سبيله 81سنه وجميعهم من دائرة مركز ابشواي بمحافظة الفيوم . بأن المتهمين من الأول للثالث قتلوا المجني عليه ، "احمد بكري عبد الحميد محمد" ، عمدا مع سبق الإصرار و الترصد بأن بيتوا النية و عقدوا العزم على قتله ، و أعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية و بيضاء

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين عمدوا اليه في المكان و الزمان الذي ايقنوا سلفا بتواجده فيه، وما ان ظفروا به بأرضه الزراعية ، حتي اشهر المتهم الأول سلاحا ناريا ، و اطلق عيارا ناريا تجاهه قاصدا ازهاق روحه، اثناء تواجد المتهمين الثاني و الثالث ، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية و التي أودت لوفاته .

واضاف امر الحاله بأن المتهمين أحرزوا و وحازوا سلاحاً نارياً مششخنا " بندقية اليه " حال كونه مما لا يجوز الترخيص.