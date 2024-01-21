خالد الجندي يكشف تفاصيل تصريح "الأوقاف" بشأن صلاة التراويح (فيديو)

كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تفاصيل تصريح وزارة الأوقاف الخاص بأداء صلاة التراويح في رمضان بالمسجد.

تصريح وزارة الأوقاف الخاص بأداء صلاة التراويح

وقال “الجندي”، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع على شاشة “دي أم سي”، هل الوزارة فعلا هتصدر تعليمات بمنع صلاة التراويح أو اختصارها؟، متسائلًا: “هل الوزارة فعلا هتصدر تعليمات بمنع صلاة التراويح أو اختصارها؟”، أن وزارة الأوقاف نفت كل ما يتردد بشأن تقييد صلاة التراويح بوقت محدد خلال شهر رمضان، مشددًا على أنه ولم يتم اتخاذ أي إجراءات بهذا الشأن، كما سيتم تنظيم صلاة التراويح والتهجد وفقا لكل مديرية أوقاف حسب ظروف وطبيعة كل مسجد.

وأضاف أن الوزارة لم تمنع التراويح أو التعكف أو التهجد كما يدعي البعض عبر منصات التواصل واحترام الوزارة لمشاعرنا وشعائرنا أمر لا يجب المزايدة فيه من بعض المتسلقين.

وكانت تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباءً بشأن اعتزام وزارة الأوقاف تقييد صلاة التراويح بوقت محدد خلال شهر رمضان، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الأوقاف، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقييد صلاة التراويح بوقت محدد خلال شهر رمضان، وأنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات أو إصدار أي توجيهات بهذا الشأن، موضحةً أنه سيتم تنظيم صلاة التراويح والتهجد وفقاً لكل مديرية أوقاف، حسب ظروف وطبيعة كل مسجد، مع التأكيد على أهمية التخفيف على المصلين، بحيث لا تخلو أي منطقة من بعض المساجد التي تخفف عليهم في الصلاة مراعاة لأصحاب الأعذار وكبار السن، مشيرةً إلى أنه سيتم تحديد مساجد التهجد والاعتكاف بمعرفة كل مديرية، وبما يوفر الجو الروحاني والإيماني المناسب خلال الشهر الكريم.

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