عاجل
علاقة مقلقة بين الالتهاب المزمن والفقر وخطر الوفاة ارتفاع أسعار سيارات شيري 2024 المجمعة محلياً طارق الشناوي عن ظهور نجاة بعد غياب: القلوب كانت بتسقف (فيديو)
الإثنين 22 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

خالد الجندي يكشف تفاصيل تصريح "الأوقاف" بشأن صلاة التراويح (فيديو)

خالد الجندي
خالد الجندي

كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تفاصيل تصريح وزارة الأوقاف الخاص بأداء صلاة التراويح في رمضان بالمسجد.

تصريح وزارة الأوقاف الخاص بأداء صلاة التراويح

txt

الأوقاف تفتتح 8 مساجد جديدة الجمعة المقبلة

txt

الأوقاف تطلق فعاليات دورة اللغة العربية للأئمة المتميزين بمحافظة البحيرة

وقال “الجندي”، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع على شاشة “دي أم سي”، هل الوزارة فعلا هتصدر تعليمات بمنع صلاة التراويح أو اختصارها؟، متسائلًا: “هل الوزارة فعلا هتصدر تعليمات بمنع صلاة التراويح أو اختصارها؟”، أن وزارة الأوقاف نفت كل ما يتردد بشأن تقييد صلاة التراويح بوقت محدد خلال شهر رمضان، مشددًا على أنه ولم يتم اتخاذ أي إجراءات بهذا الشأن، كما سيتم تنظيم صلاة التراويح والتهجد وفقا لكل مديرية أوقاف حسب ظروف وطبيعة كل مسجد.

وأضاف أن الوزارة لم تمنع التراويح أو التعكف أو التهجد كما يدعي البعض عبر منصات التواصل واحترام الوزارة لمشاعرنا وشعائرنا أمر لا يجب المزايدة فيه من بعض المتسلقين.

وكانت تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباءً بشأن اعتزام وزارة الأوقاف تقييد صلاة التراويح بوقت محدد خلال شهر رمضان، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الأوقاف، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقييد صلاة التراويح بوقت محدد خلال شهر رمضان، وأنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات أو إصدار أي توجيهات بهذا الشأن، موضحةً أنه سيتم تنظيم صلاة التراويح والتهجد وفقاً لكل مديرية أوقاف، حسب ظروف وطبيعة كل مسجد، مع التأكيد على أهمية التخفيف على المصلين، بحيث لا تخلو أي منطقة من بعض المساجد التي تخفف عليهم في الصلاة مراعاة لأصحاب الأعذار وكبار السن، مشيرةً إلى أنه سيتم تحديد مساجد التهجد والاعتكاف بمعرفة كل مديرية، وبما يوفر الجو الروحاني والإيماني المناسب خلال الشهر الكريم.

 ونناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

مواد متعلقة

أستاذ علاقات دولية: لقاء الرئيس السيسي ونظيره الصومالي ضربة قوية لمخططات إثيوبيا

باحثة عن لقاء الرئيس السيسي بنظيره الصومالي: "نمارس صبرًا استراتيجيًا"

هينو كلينك: الحكومة الإسرائيلية لم تغلق الباب تمامًا أمام حل الدولتين

سهير شلبي: السيدة انتصار السيسي جدعة وبسيطة ونموذج لكل سيدة مصرية عربية

خبير دولي: رسائل الرئيس السيسي تتسم بالوضوح ومصر تمثل منهج الاستقرار

حقيقة انتشار وباء "x" الافتراضي.. "المصل واللقاح" يكشف

ضحية مستريح الدقهلية: "كنت ضمناه أكتر من البنك.. ونصب علينا بـ181 مليون"

حقيقة قرب تخفيض جديد في سعر الجنيه أمام الدولار.. الحكومة تكشف
الجريدة الورقية