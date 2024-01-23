بث مباشر مشاهدة مباراة السنغال وغينيا يلا شوت اليوم

يلا شوت الآن .. بث مباشر مشاهدة مباراة السنغال وغينيا اليوم في كأس أمم أفريقيا ، وبث مباشر مباراة السنغال وغينيا، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2023، والمقامة حاليًا في كوت ديفوار.

ويلتقي منتخب السنغال بقيادة إليو سيسيه مع المنتخب الغيني، ضمن الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثالثة في كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023.

مشاهدة مباراة السنغال وغينيا في كأس أمم إفريقيا 2023 بث مباشر

وتأتي المباراة بداوفع هادئة بعد ضمان منتخبي السنغال وغينيا الصعود إلى دور الستة عشر من البطولة، حيث يأتب اللقاء لتحديد متصدر المجموعة.

ويحتل المنتخب السنغالي صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، بينما يحتل المنتخب الغيني وصافة المجموعة برصيد 4 نقاط.

وتنطلق مباراة السنغال وغينيا المقرر إقامتها على أرضية ملعب شارليس كونان باني في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة.

بث مباشر مباراة السنغال وغينيا في كأس أمم إفريقيا 2023

ويقدم موقع "بوابة الوفد" بث مباشر لمباراة منتخب السنغال ومنتخب غينيا، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2023، والمقامة حاليًا في كوت ديفوار.

اضغط هنا لمشاهدة مباراة السنغال وغينيا بث مباشر

اضغط هنا لمشاهدة مباراة السنغال وغينيا بث مباشر

القنوات المفتوحة، هناك عدد من القنوات المفتوحة والمجانية لنقل منافسات كأس أمم إفريقيا مجانًا، وذلك عبر قمر النايل سات وهي كالتالي:

1- القناة الجزائرية الأولى

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11680.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

2- قناة فوكس سبورت

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12284

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

3- قناة Canal 11 HD

القمر الصناعي: هيسباسات 30 غرب

التردد: 12437 -H -27500

4- قناة RING HD

القمر الصناعي: البلغاري 1.9 شرق

التردد: 12418-H-30000

5- قناة النبأ الليبية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11096

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

6- قناة تيلي تشاد

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12015

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

7- قناة SPORT TV 1 HD

القمر الصناعي: هيسباسات Hispasat 30W

التردد: 12246-H-27500

8- قناة ESPN 901

القمر الصناعي: تيليستار 15

التردد: 12609-H-7550

9- قناة Solo Calcio

القمر الصناعي: الاوروبي 13 شرق

التردد: 11179-H-27500

10- قناة TV 8.5

القمر الصناعي: ترك سات 42 شرق

التردد: 12356 – أفقي – 7100

كأس أمم إفريقيا، موعد مباراة السنغال ضد غينيا الليلة

موعد مباراة غينيا ضد السنغال في كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة، يستعد منتخب السنغال الأول لكرة القدم، لمواجهة قوية أمام منتخب غيينا، في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء، لحساب منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

أمم إفريقيا، وتنطلق مباراة «أسود التيرانجا»، والمنتخب الغاني، في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، لحساب منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس أمم إفريقيا، والمُقامة بكوت ديفوار.

أمم إفريقيا، مواجهة صعبة بين السنغال وغينيا

وتُعتبر مواجهة السنغال وغينيا، مواجهة حاسمة للفريقين، حيث تحتاج أسود التيرانجا إلى الفوز أو تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم لضمان صدارة المجموعة، في المقابل، تسعى الأفيال الوطنية إلى تحقيق الفوز أو الخروج بتعادل لتخطي هذه المرحلة.

ويحتاج منتخب غينيا إلى نقطة وحيدة لكي يحتل المركز الأول أو الثاني في المجموعة، وبالتالي يتأهل إلى الدور القادم، وبالتالي هناك فرصة كبير أمام الأفيال الوطنية للتأهل.

كأس الأمم الإفريقية، مجموعات البطولة

المجموعة الأولى: ساحل العاج ونيجيريا وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو.

المجموعة الثانية: مصر وغانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

المجموعة الثالثة: السنغال والكاميرون وغينيا وغامبيا.

المجموعة الرابعة: الجزائر وبوركينا فاسو وموريتانيا وأنغولا.

المجموعة الخامسة: تونس ومالي وجنوب أفريقيا وناميبيا.

المجموعة السادسة: المغرب والكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا.