أمم آسيا .. المنتخب الفلسطيني يتقدم على هونج كونج في الشوط الأول

نجح المنتخب الفلسطيني في التقدم على نظيره هونج كونج، في الشوط الأول، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كأس اَسيا قطر 2024.

جاء هدف المنتخب الفلسطيني عن طريق اللاعب عدي دباغ في الدقيقة 12، بعد جملة تكتيكية مميزة، ليقوم الظهير الأيمن لفلسطين بأرسال كرة عرضية للمهاجم الفلسطيني ليضعها برأسه في المرمى.

وحال انتهت المباراة بفوز المنتخب الفلسطيني، فإنه سيحتل المركز الثالث بترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما يحل نظيره الإيراني في الصدارة بـ 9 نقاط، حيث يتقدم في الوقت ذاته على نظيره الإماراتي، والذي يحتل المركز الثاني بالمجموعة برصيد 4 نقاط، ويتزيل هونج كونج المجموعة دون رصيد من النقاط.

ومن المقرر أن ينافس المنتخب الفلسطيني على التأهل للدور المقبل من كأس اَسيا كأفضل ثالث في المجموعات، حيث تأهلت سوريا كأفضل ثالث.