ثقافة الفيوم تناقش " عيد الشرطة ذكري الصمود "

شهد فرع ثقافة الفيوم عدد من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، احتفالا بعيد الشرطة وذكري ٢٥ يناير.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

خلال ذلك نظمت مكتبة سيلا الفرعية محاضرة بعنوان " عيد الشرطة ذكري الصمود"، تحدث فيها علي أحمد قرني قائلا: أن سبب الاحتفال بعيد الشرطة بأنه تخليد ذكرى موقعة الإسماعيلية ١٩٥٢، التي راح ضحيتها خمسون قتيلا وثمانون جريحا من رجال الشرط المصرية على يد الإحتلال الإنجليزى فى ٢٥ يناير ١٩٥٢، بعد أن رفضوا تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للإحتلال.

وفي ذات السياق، شهد بيت ثقافة اطسا محاضرة بعنوان "دور رجل الشرطة فى خدمة الشعب المصرى" أكدت فيها إيمان درويش- أمينة المكتبة- علي أن رجال الشرطة بالنسبة لأفراد مجتمعنا هم الأمن والأمان، وهم حماة الوطن من الجرائم والمجرمين، واختتمت حديثها بأن رجال الشرطة يبذلون الغالي والنفيس من أجلنا، وقامت الدولة بتخصيص يوم ٢٥ يناير من كل عام للإحتفال بعيدهم تقديراً وإحتراماً لدورهم.

"النشء والوعي بتاريخ الوطن".. محاضرة بفرع ثقافة الفيوم ..

فيما شهد بيت ثقافة أبشواى محاضرة بعنوان "النشء والوعي بتاريخ الوطن" تحدثت فيها مها بدوي أمينة المكتبة، قائلة: أن أى دولة لا يمكن أن يكون لها حاضر بدون أن يكون لها تاريخ، وتاريخ مصر تاريخ عظيم ممتد إلى آلاف السنين.

وأشارت إلي مفهوم الوطنية وأهمية الشعور بالانتماء لهذا الوطن من خلال المشاركة السياسية وما تشمله من حق الترشح والانتخاب وكذلك المشاركة الاجتماعية من خلال مؤسسات الدولة المختلفة، واحترام دستور وقوانين الدولة، أوضحت أيضا مفهوم المواطنة والمواطن؛ وما له من حقوق مثل التعليم والصحة والحياة الكريمة والسكن والعمل، وماعليه من واجبات مثل احترام الدولة والدفاع عنها والحفاظ عليها وعلى الممتلكات العامة.

وشهدت مكتبة قلمشاة محاضرة بعنوان "المشاركة السياسية للمرأة في ثورة ه٢ يناير"، تحدثت فيها حنان عزت مسئول النادي النسائي بقلمشاة، عن مظاهر المشاركة السياسية للمرأة في ثورة ه٢ يناير، ووقوفها جنبا إلي جنب مع الرجل، مطالبين بالحرية والعدالة الاجتماعية. جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع.