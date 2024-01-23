كأس اَسيا.. إيران يتقدم على الإمارات في الشوط الأول

تقدم المنتخب الإيراني على نظيره الإماراتي بهدف نظيف في الشوط الأول، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس اَسيا قطر 2024.

جاء هدف المنتخب الإيراني عن طريق اللاعب مهدي طارمي في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول من المباراة، حيث سيطر اللاعبين على مجريات اللعب.

فقد جاء الاستحواذ لصالح إيران بنسبة 61%، مقابل 39% للمنتخب الإماراتي، مما يجعل الأمور صعبة بالنسبة للاعبي الإمارات.

وكان المنتخب الإماراتي قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: خالد عيسى

الدفاع: خالد، بدر، زايد، الهاشمي.

الوسط: ماجد راشد، علي صالح، عبد الله رمضان

خط الهجوم: يحيى، حارب، طحنون الزعابي.