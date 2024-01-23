700مليون جنيه.. كابوتشا بالمخدرات في ميناء سفاجا

تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة سامى أبو طالب بالتنسيق مع إدارة الفحص بالأشعة برئاسة محمود حمدى والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية والأمن الوطني ومباحث ميناء سفاجا من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ .

فبناء على إخبارية سرية من إدارة الفحص بالأشعة بجمرك سفاجا برئاسة محمود حمدى ومن محمد فتوح مدير إدارة الصادر بالاشتباه فى وجود أصناف ممنوعة داخل سيارة براد محملة برسالة كابوتشا (خس) مصدرة إلى السعودية ، تم تشكيل لجنة جمركية برئاسة محمود صلاح مدير حركة الصادر ووائل الشريعي مدير تعريفة الصادر ورجال جمارك الصادر والفحص بالأشعة ومكافحة التهرب الجمركى بالتنسيق مع الإدارات المختصة لتنفيذ الإخبارية وتفتيش السيارة المبردة فتبين وجود مليون و863 ألف قرص بيج وأبيض اللون يشتبه أنها من مواد مخدرة محشوة داخل أكياس فى مشمول رسالة الكابوتشا (الخص) .

وبلغت قيمة المضبوطات حوالى 558 مليوناً و900 ألف جنيه.

وتبلغ قيمة التعويضات الجمركية المستحقة مليارًا و117 مليون جنيه و800 ألف جنيه.

قرر عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك و الدكتور سعد سالم رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي