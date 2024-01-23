مشاهدة مباراة السنغال وغينيا بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس أمم إفريقيا

مشاهدة مباراة السنغال وغينيا بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس أمم إفريقيا ، وأين يمكنني مشاهدة مباراة السنغال وغينيا في كأس أمم إفريقيا 2023، يلتقي السنغال حامل لقب أمم أفريقيا مع نظيره غينيا في السابعة مساء اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الثالثة والأخيرة لحساب المجموعة الثالثة بدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليا في كوت ديفوار.

أين يمكنني مشاهدة مباراة السنغال وغينيا في كأس أمم إفريقيا 2023

يمكنك مشاهدة مباراة السنغال ضد غينيا عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس أمم إفريقيا.

قنوات مجانية تنقل مباراة السنغال وغينيا



وتقوم مجموعة من القنوات المجانية ببث مباراة السنغال وغينيا عبر الأقمار الصناعية المختلفة، وفيما يلي ترددات القنوات:

تردد قناة tvt التوجولية (مفتوحة)

القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

معدل الترميز: 275002

الاستقطاب: أفقي

تردد قنوات TV 5.8 (مفتوحة)

القمر الصناعي: تركسات 42 شرق

التردد: 12356

معدل الترميز: 7100

الاستقطاب: أفقي

التردد: 12346

معدل الترميز:96003

الاستقطاب: أفقي

تردد قناة Ortb البينينية (مفتوحة)

القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

معدل الترميز: 275004

الاستقطاب: أفقي

تردد قناة TRT (مفتوحة)

القمر الصناعي: يوتلسات 7 شرق

التردد: 11900

معدل الترميز: 275005

الاستقطاب: أفقي

تردد قناة Rti الإيفوارية (مفتوحة)

القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

وتضم المجموعة الثالثة في أمم أفريقيا 2023، منتخبات السنغال وغينيا والكاميرون وجامبيا.

اضغط هنا لمشاهدة مباراة السنغال وغينيا بث مباشر

اضغط هنا لمشاهدة مباراة السنغال وغينيا بث مباشر

وتنطلق صافرة مباراة السنغال ضد غينيا في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء، على إستاد " تشارلس كونان باني" بكوت ديفوار في الجولة الأخيرة لدور المجموعات للمجموعة الثالثة.

ترتيب المجموعة الثالثة في أمم أفريقيا

ويحتل المنتخب السنغالي صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط فيما يتواجد منتخب غينيا في المركز الثاني بالمجموعة برصيد 4 نقاط ويليه الكاميرون في المركز الثالث برصد نقطة واحدة وأخيرا جامبيا في المركز الأخير بلا نقاط.

1- السنغال 6 نقاط

2- غينيا 4 نقاط

3- الكاميرون نقطة واحدة

4- جامبيا بلانقاط

العلامة الكاملة في دور المجموعات، للتأكيد على أنه لن يتخلى عن لقبه بسهولة.

مهمة غينيا أمام السنغال



في الوقت نفسه، سيكون أمام منتخب غينيا مهمة ليست بالسهلة لضمان الصعود لدور المجموعات بدون الدخول في حسابات التأهل من المركز الثالث، عندما يواجه منتخب السنغال على ملعب شارليس كونان باني.

ويكفي المنتخب الغيني التعادل بأي نتيجة لضمان التأهل في المركز الثاني، خاصة وأنه جمع أربع نقاط وفي حال تعادله سيتأهل رسميا لدور الـ16.

ولن تكون مهمة المنتخب الغيني سهلة لاسيما وأن المنتخب السنغالي سيسعى هو الآخر للفوز بالمباراة لضمان التأهل كأول المجموعة لمواجهة منافس أسهل في دور الـ16.

ومن المقرر أن يلتقي متصدر هذه المجموعة في دور الـ16 مع صاحب المركز الثالث من المجموعة الأولى أو الثانية أو السادسة.

وتنص لوائح البطولة على تأهل الأول والثاني إلى دور الـ16 في المجموعات الست بالبطولة، كما تصعد أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث.

وفي حال تساوي المنتخبات في عدد النقاط يتم النظر لنتائج المواجهات المباشرة في البطولة، وفي حال تعادلهما يتم النظر لفارق الأهداف الكلي في دور المجموعات.

ويتفوق المنتخب الغيني على المنتخب الكاميروني، حاليا في فارق الأهداف حيث سجل هدفين وتلقت شباكه هدفا، فيما سجل المنتخب الكاميروني هدفين وتلقت شباكه أربعة أهداف.