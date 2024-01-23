الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تمهيدا لحل أزمة القيد.. جلسة استماع بين مسئولي الإسماعيلي وفيفا

مجلس إدارة الإسماعيلي
مجلس إدارة الإسماعيلي

يواصل مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، عمله لرفع إيقاف القيد عن النادي، من أجل استقرار الأوضاع داخل قلعة الدراويش من جديد.

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وجمعت جلسه استماع عبر فيديو كونفرنس، اليوم، الثلاثاء، مسئولي الإسماعيلي مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لمناقشة الوضع في قضيه البوليفي كارميلو.

وفتح مسئولو الإسماعيلى، خطوط اتصال مع وكلاء أعمال لاعبيه المحترفين  السابقين، وهم الأرجنتينى دييجو فرناندو، والبوليفى كارميلو، والإيفوارى جان موريل، والفلسطينى خالد النبريص، والجزائرى محمد بن خماسة، والتونسيان نور الزمان الزمورى وفراس الشواط، لإقناعهم بحل مشكلة مستحقات موكليهم بالتراضي.

ويرى مسئولو الإسماعيلى أن هذا الحل يختصر الوقت دون أن يمتد الخلاف لوقت طويل وسنوات دون حلول، وحتى يتم فض النزاع الدائر حاليًا فى المحكمة الرياضية الدولية بسويسرا.

ويرغب مسئولو الإسماعيلى فى إنهاء كافة الأزمات لإسدال الستار على كافة القضايا العالقة لفرض أجواء التركيز والاستقرار داخل صفوف الفريق.

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