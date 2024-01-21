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الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مدرب الإسماعيلي ينضم للجهاز الفني لبطولة أفريقيا لناشئي المصارعة

عصام عبد العظيم
عصام عبد العظيم

تلقى النادي الإسماعيلي بصفة رسمية خطابا من الاتحاد المصري للمصارعة لإخطاره باختيار مدربه عصام عبد العظيم الخضري ضمن الجهاز الفني لبطولة أفريقيا للناشئين والشباب والكبار في المصارعة الرومانية والحرة والمقامة بالصالة الدولية ببرج العرب بمدينة الإسكندرية والتي ستقام خلال الفترة من ١٢ مارس وحتى يوم ٢٤ من نفس الشهر.

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الإسماعيلي يواصل تدريباته استعدادا لمباراة إنبي بكأس الرابطة

ومن المقرر أن يحضر مدرب الإسماعيلي للمصارعة جلسة نهاية الشهر الجاري لوضع آليات العمل خلال الفترة المقبلة.

ويتقدم قطاع النشاط الرياضي ومسؤولي النادي الإسماعيلي بالتهنئة لعصام الخضري باعتباره أحد أبرز المدربين في مصر والقادرين على تحقيق الإضافة للمصارعين خلال المحافل القارية.

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