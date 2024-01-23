بث مباشر مشاهدة مباراة الكاميرون وجامبيا يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة الكاميرون وجامبيا يلا شوت في كأس أفريقيا ، ويرفع المنتخب الكاميروني شعار "لابديل عن الفوز" عندما يواجه جامبيا، على ملعب السلام، اليوم الثلاثاء الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023 المقامة حاليا بكوت ديفوار.

ويحتاج المنتخب الكاميروني للفوز بهذه المباراة بعدد وافر من الأهداف وانتظار هدية المنتخب السنغالي بالفوز على منتخب غينيا في المباراة التي ستقام في ذات التوقيت للتأهل إلى دور الـ16 في المركز الثاني أو الانتظار لنهاية كافة مباريات دور المجموعات لمعرفة ما إذا كان سيتمكن من التأهل كواحد من أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث في دور المجموعات.

ويتواجد المنتخب الكاميروني في المركز الثالث ولديه نقطة واحدة بعد تعادله في المباراة الأولى أمام غينيا 1/1 وخسارته في المباراة الثانية أمام السنغال 1 / 3.

في المقابل يتواجد المنتخب الغيني في المركز الثاني ولديه 4 نقاط حصدها من التعادل مع الكاميرون والفوز على جامبيا بهدف نظيف.

ويحتاج المنتخب الكاميروني للفوز على جامبيا بثلاثة أهداف نظيفة لكي يتفوق على فارق الأهداف بينه وبين غينيا، بافتراض خسارتها أمام السنغال بهدف نظيف.

وتنص لوائح البطولة على تأهل الأول والثاني إلى دور الـ16 في المجموعات الست بالبطولة، كما تصعد أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث.

وفي حال تساوي المنتخبات في عدد النقاط يتم النظر لنتائج المواجهات المباشرة في البطولة، وفي حال تعادلهما يتم النظر لفارق الأهداف الكلي في دور المجموعات.

ويتفوق المنتخب الغيني على المنتخب الكاميروني، حاليا في فارق الأهداف حيث سجل هدفين وتلقت شباكه هدفا، فيما سجل المنتخب الكاميروني هدفين وتلقت شباكه أربعة أهداف.

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لذلك، سيحرص ريجوبرت سونج، المدير الفني للكاميرون، على الدفع بكافة أوراقه الرابحة أمام منتخب جامبيا، الذي يتواجد في قاع الترتيب بلا رصيد، من أجل التأهل للدور التالي.

وأكد سونج عقب الخسارة أمام السنغال: "أنا متفائل دائما، ما دامت هناك مباراة أخيرة، لا توجد حسابات نقوم بها، المواجهة المقبلة ستكون بمثابة نهائي بالنسبة لنا، وأنا أعرف أننا سنتأهل إلى الدور الثاني".

وطالب سونج لاعبيه بضرورة التركيز في اللقاء لتحقيق الفوز في المقام الأول ومن ثم تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف.

في المقابل يعلم تماما منتخب جامبيا أن فرصه في التأهل لدور الـ16 أصبحت شبه مستحيلة خاصة وأنه لم يحصد أي نقطة ويتواجد في قاع الترتيب.

ويحتاج منتخب جامبيا لمعجزة حقيقية للتأهل لدور الـ16 حيث يحتاج للفوز على منتخب الكاميرون بعدد كبير من الأهداف وانتظار بقية مباريات المجموعات الأخرى على أمل الوصول كأحد أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث.

موعد مباراة الكاميرون وجامبيا في كأس أمم إفريقيا

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم بتوقيت مصر والثامنة بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة الكاميرون وجامبيا اليوم

ومن المنتظر أن تذاع المباراة عبر فضائية beIN Sports HD 2 Max.

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وأسندت شبكة قنوات بي إن سبورتس مهمة نقل فعاليات وأحداث المباراة للمعلق محمد مبروكي.