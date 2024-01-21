أمم أفريقيا.. جنوب أفريقيا يكتسح ناميبيا برباعية رائعة

حقق منتخب جنوب أفريقيا فوزاً كاسحاً على نظيره الناميبي برباعية دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة كأس الامم الأفريقية.

بدأ منتخب ناميبيا المباراة بسيطرة واضحة وكان الطرف الأخطر حتى حصل المنتخب الجنوب أفريقيا على ركلة جزاء بعد العودة لتقنية الفار في الدقيقة 14 ليسجل منها بيرسي تاوي الهدف الأول.

حاول منتخب ناميبيا العودة في النتيجة الا أن منتخب البافانا بافانا لم يمهلهم الكثير من الوقت حتى أضاف ثاني الأهداف عن طريق ثيمبا زواني في الدقيقة 25.

وفي الدقيقة 40 عاد زواني لإضافة الهدف الثالث لجنوب أفريقيا لتنتهي احداث الشوط الأول بنتيجة 3-0.

وفي الشوط الثاني استمر الاستحواذ النسبي في وسط الملعب لصالح ناميبيا دون خطورة حقيقية بينما شكلت هجمات المنتخب الجنوب افريقي السريعة خطورة كبيرة على الدفاع الناميبي المنهار.

وفي الدقيقة 75 ينجح البديل ماسيكو في اضافة الهدف الرابع لتنتهي المباراة بنتيجة 4-0.

بهذه النتيجة رفع منتخب جنوب افريقيا رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة بينما تراجع منتخب ناميبيا إلى المركز لثالث بنفس الرصيد.