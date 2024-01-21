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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بيرسي تاو يقود تشكيل جنوب أفريقيا لمواجهة ناميبيا بأمم أفريقيا

بيرسي تاو
بيرسي تاو

أعلن البلجيكي هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا الاول لكرة القدم التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراته أمام ناميبيا والمقرر لها مساء اليوم الأحد على ملعب "أمادو جون كوليبالي"، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة من  كأس أمم أفريقيا المقامة حاليًا في كوت ديفوار . 

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بيرسي تاو يقود تشكيل جنوب أفريقيا لمواجهة مالى بكأس الأمم

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بيرسي تاو يتواجد بقائمة منتخب جنوب أفريقيا النهائية استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية

وجاء تشكيل منتخب جنوب أفريقيا كالتالي:

في حراسة المرمى: رونوين ويليامز

في خط الدفاع: أوبيري موديبا - - خوليسو موداو – موتيبو مافالا - ثابيلو مورينا

في خط الوسط: تيبوهو موكوينا – جرانت كيكينا - سفيفيلو سيتولي

في خط الهجوم: بيرسي تاو - ثيمبا زواني - إيفيدنيس ماكجوبا
 

 

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