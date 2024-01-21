الإسماعيلي يواصل تدريباته استعدادا لمباراة إنبي بكأس الرابطة

واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلي تدريباته مساء اليوم وذلك ضمن برنامج الإعداد للقاء إنبي في ختام مشوار الفريق ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة خلال فترة التوقف.

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المران أقيم على الملعب الرئيسي الذي تخلله مجموعة من التدريبات الخططية والتكتيكية ، فيما شهد الملعب الفرعي إقامة تدريبات بدنية بهدف رفع معدلات اللياقة البدنية.

كما شهد المران كابتن حضور علي أبوجريشة رئيس قطاع الكرة وكابتن عماد سليمان المشرف العام على الفريق الأول.

ويتطلع الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال لتحقيق مزيد من الانسجام والعمل على تلافي الأخطاء قبيل استئناف منافسات مسابقة الدوري المحلي .

ومن المقرر أن يواجه الإسماعيلي نظيره فريق إنبي يوم الأربعاء 24 يناير الجاري على استاد بتروسبورت وذلك في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.