طارق الشناوي عن ظهور نجاة بعد غياب: القلوب كانت بتسقف (فيديو)

علق الناقد الفني طارق الشناوي على ظهور الفنانة نجاة الصغيرة خلال حفل بالأمس أقيم بالسعودية، قائلا: “صديق أخبرني بالأمس أن الفنانة نجاة سوف تظهر كمفاجأة خلال الحفل ولكني لم أصدق الأمر حتى رأيتها بنفسي”.

ووصف طارق الشناوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج تفاصيل المذاع على فضائية “صدى البلد 2”، مساء اليوم الأحد، قائلا: " فرحة الجمهور بظهور الفنانة نجاة الصغيرة خلال حفل بالأمس أقيم بالسعودية قائلا: "القلوب كانت بتسقف مش الأيادي اللي بتسقف".

ظهور الفنانة نجاة خلال حفل بالسعودية طمأن جمهورها

وأكد طارق الشناوي أن ظهور الفنانة نجاة خلال حفل بالسعودية طمأن جمهورها في الوطن العربي، لافتا إلى أن الفنانة نجاة تستحق الحصول على جائزة النيل من الدولة.

وتابع طارق الشناوي: "أنا بطلب من نقابة الموسيقيين إنها تركز في الموضوعات المهمة ولا تضيع وقتها في الموضوعات عديمة الفائدة".

وتوهجت الأحاديث بالاشتياق والتغزل بالمطربة الكبيرة نجاة الصغيرة، بعد ظهورها المفاجئ ضمن فعاليات مهرجان joy awards 2024 السعودي في نسخته الرابعة، والذي ضم عددا كبيرا من نجوم الفن حول العالم.

عادت نجاة الصغيرة صاحبة الـ 86 عامًا، بعد 22 عامًا من التوقف عن أي ظهور إعلامي أو فني، بصوتها وإطلالتها الهادئة الناعمة التي اعتاد عليها جمهورها لتسلم جائزة “الإنجاز مدى الحياة” على مسرح joy awards 2024 التي تسلمتها شخصيًا من المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، بحفاوة جماهيرية كبير وتصفيق استمر لدقائق، خاصةً عند تقديمها لأغنيتها الشهيرة “عيون القلب”

بالعودة لـ 22 عامًا قبل الآن، نتذكر آخر وقوف غنائي للكبيرة نجاة الصغيرة على مسرح مهرجان الدوحة الثقافي 2002، وقاربت وصلتها الغنائية الساعيتن ملأتهما باقة فريدة من أجمل أغانيها “عيون القلب، لاتكذبي، أنا بستناك، إلا انت، اه لوتعرف”، وكانت تلك الليلة أشبه بالوداع لجمهورها حيث لم تظهر بعدها فنيًا، إلا في عام 2017 في أغنية “كل الكلام”، من كلمات الشاعر عبد الرحمن الأبنودي، ألحان الموسيقار السعودي طلال.

أقيم مساء أمس السبت، حفل joy awards 2024 بحضور كوكبة فنية ضخمة من حول العالم، وتصدّر المهرجان مراكز البحث الاولى وتابعه مئات الآلاف عبر البث المباشر على القنوات التلفزيونية ومختلف المنصات الترفيهي.

فاز عدد من النجوم بـ جائزة "الإنجاز مدى الحياة"، تكريماً لمسيرتهم الفنية، وهم: "أنتوني هوبكنز، منى واصف، إسعاد يونس، علي المدفع، رابح صقر".

في المجال السينمائي:



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في المجال الموسيقي:

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الفنانة أصالة نصري فازت بجائزة "الفنانة المفضلة".

الكويتي طلال سام فاز بجائزة "الوجه الجديد المفضل".

أغنية "يا ليل ويالعين" للفنان السوري الشامي فازت بجائزة "الأغنية المفضلة".