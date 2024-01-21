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الإثنين 22 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مران قوي للإسماعيلي قبل مواجهة إنبي في كأس الرابطة

مران الإسماعيلي
مران الإسماعيلي

واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلي تدريباته مساء اليوم وذلك ضمن برنامج الإعداد للقاء إنبي في ختام مشوار الفريق ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة خلال فترة التوقف.

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الإسماعيلي يستضيف الدورة المجمعة لبطولة الجمهورية لليد

المران أقيم على الملعب الرئيسي الذي تخلله مجموعة من التدريبات الخططية والتكتيكية ، فيما شهد الملعب الفرعي إقامة تدريبات بدنية بهدف رفع معدلات اللياقة البدنية.

كما شهد المران كابتن حضور علي أبوجريشة رئيس قطاع الكرة وكابتن عماد سليمان المشرف العام على الفريق الأول.

ويتطلع الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال لتحقيق مزيد من الانسجام والعمل على تلافي الأخطاء قبيل استئناف منافسات مسابقة الدوري المحلي .

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