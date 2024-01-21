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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشافي يفتح النار على حكم مباراة ريال مدريد والميريا

تشافي المدير الفني
تشافي المدير الفني لبرشلونة

شن تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة الإساني هجوماً لاذعاً على حكم مباراة ريال مدريد أمام الميريا ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

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تشافي يشيد بنجوم برشلونة بعد الفوز الصعب على ريال بيتيس

وقال تشافي في تصريحات عقب نهاية مباراة برشلونة وريال بيتيس: “ الجميع شاهد ما حدث في هذه المباراة، إذا تحدثنا سيتم فرض عقوبات علينا ”

وأضاف: “ قلت في صريحات سابقة بعد مباراة خيتافي أن هذا الدوري يوجد به بعض الأمور التي لا تناسبني ولا نتحكم فيها والجميع شلهد ذلك ”.

وأكمل: “كان هناك ركلة جزاء في مباراة خيتافي كما لم يحتسب هدف جواو في مباراتنا أمام غرناطة، هذه الأخطاء حرمتنا من 6 نقاط أخرى كان يجب أن تتم إضافتهم لرصيدنا ”.

وأتم: “ أنا لا أتحدث عن مبررات لكنها حقائق واضحة ”.

 

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