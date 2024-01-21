وزيرة الهجرة تستعرض مع مدير المركز الطبي العالمي مقترحات الأطباء المصريين بالخارج الراغبون في علاج المواطنين بمصر

نشرت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، على صفحتها الرسمية “ فيسبوك”، منشور عبرت من خلاله عن سعادتها بتواجدها داخل المركز الطبي العالمي، قائلة: ” دائما ما اسعد بالتواجد في هذا الصرح الطبي العظيم.

وأضافت وزيرة الهجرة عبر منسورها: “ المركز الطبي العالمي، خبرات طبية نادرة، كفاءات علمية متميزة، أساتذة طب وتمريض علي اعلي المستويات، عيادات خارجية ذات نظام يضاهي افضل النظم والتخصصات العالمية، ذهبت في زيارة روتينية للعيادة الخارجية للرمد والأسنان”.

وتابعت وزيرة الهجرة: “انتهزت الفرصة لزيارة اللواء طبيب هشام مسعد الشيشتاوي مدير المركز الطبي العالمي، مستعرضة معه المزيد من المقترحات المطروحة من الأطباء المصريين في الخارج الذين يرغبون في استغلال وجودهم في مصر لعلاج المواطنين من ذوي الاحتياج لتخصصاتهم الطبية النادرة”.

وأكدت الوزيرة أنه قد رحب اللواء بذلك ووعد بإرسال فريق طبي للوزارة لمناقشة كافة التفاصيل المقترحة للتعاون، مختتمة: " فتحية لفريق “المركز الطبي العالمي وأمنيات بالنجاح والتوفيق”.

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