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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

هاتريك توريس يقود برشلونة للانتصار على بيتيس في الدوري الإسباني

أراخو وفيران توريس
أراخو وفيران توريس

فاز برشلونة  على نظيره ريال بيتيس بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب الأخير في الجولة الواحدة والعشرين من الدوري الإسباني.

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أحرز فيران توريس لاعب برشلونة الهدف الأول في الدقيقة 21، قبل أن يضيف مهاجم البارسا الهدف الثاني في الدقيقة 48.

برشلونة وبيتيس

بعدها سجل إيسكو هدف التعادل لصالح ريال بيتيس في الدقيقة 56، ثم عاود التسجيل مجددا في الدقيقة 59، وقبل نهاية اللقاء سجل جواو فيليكس هدف التقدم للبارسا في الدقيقة 90 من عمر المباراة بعدها سجل فيران توريس رابع الأهداف والثالث له في اللقاء،  ليحصد برشلونة الثلاث نقاط.
 

موقف برشلونة وبيتيس:

بتلك النتيجة رفع برشلونة رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث، بعد خوضه 20 مباراة، انتصر في 12 لقاء، وخسر مباراتين، وتعادل في 6 آخرين، فيما رفع بيتيس رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثامن، بعد مشاركته في 21 مباراة، فاز في 7 مباريات، وتعادل في 11 آخرين، وخسر في 3 مواجهات.
 

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