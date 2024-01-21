أسامة كمال: "لو بايدن شايف حل الدولتين هدف أمريكي عليه الاعتراف بفلسطين"

أكد الإعلامي أسامة كمال، أنه لو الرئيس الأمريكي جو بايدن يرى إن حل الدولتين هدف أمريكي عليه الاعتراف بفلسطين، مشددًا على أن لو بريطانيا ترى أن حل الدولتين هو الحل ليس شئ أخر لابد أن تعترف بفلسطين.

تعليق هام من أسامة كمال:

وشدد أسامة كمال، خلال تقديم برنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أنه لماذا تتحدث بريطانيا الآن عن خيار حل الدولتين الآن رغم قبولها الوضع منذ قرار التقسيم قبل 70 سنة، موضحًا أنهم يصنعون حلم فقط ويشارون عليه لتنفيذ كل الطلبات.

وأوضح أن تغير المواقف الدولية فجأة من رفض تنياهو لحل الدولتين يدعو للقلق، مؤكدًا أن موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت ولم يتغير وهو حل الدولتين، بينما المواقف الدولية هي التي تتغير، معقبًا: "لما المواقف الدولية بتتغير بيبقى في إن".

علق الإعلامي أسامة كمال، على تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة يحترم أنطونيو غوتيريش، مشددًا على أنه يحترم هذا الشخص ويرى أنه مختلف عن ما سبقوه، معقبًا: “هو موظف ومرتبط بقواعد ويخترقها بحساب ولكن أدواته محدودة”، خلال تقديم برنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة “دي أم سي”.

وشدد على أن معبر رفح لم يكن مخصصا لدخول الشاحنات وكان مخصص لعبور الأفراد فقط، منوهًا بأنه يستخدم الآن لدخول البضائع والشاحنات لمرور الشاحنة منه والسير 40 كيلو حتى معبر العوجة ليتم تفتيشها من قبل الجانب الإسرائيلي ومنع الشاحنات من قبل إسرائيل يحدث على مرئى ومسمع من أمريكا والأونروا.

ورد الإعلامي أسامة كمال، على إدعاءات إسرائيل ضد مصر بشأن دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، قائلًا: "إذا لم تستح فأصنع وقوم وأفعل ما شئت"، وجاء ذلك خلال تقديم برنامج "مساء دي أم سي"، المٌذاع عبر شاشة “دي أم سي”.

دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

وأوضح أن هذه التصريحات والإدعاءات رد عليه الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ونفى ما جاء في حديث الفريق القانوني لإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، مؤكدًا أن كل المسئولين الدولين شاهدوا دخول شاحنات المساعدات من مصر إلى غزة عبر معبر رفح.