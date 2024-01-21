وزير الرياضة يستقبل رئيس نادي الزهور

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المستشار الدكتور محمد الدمرداش، رئيس نادي الزهور، وذلك لمتابعة آخر المستجدات في العملية الإنشائية بالنادي وكذلك آخر المستجدات في المنظومة الرياضية والشبابية بالنادي.

تناول اللقاء الخطوات التي يقوم بها نادي الزهور من أجل العمل على توفير مختلف الخدمات الرياضية والشبابية لأعضائه، وكذلك التوسع في الأنشطة الرياضية والفرق المختلفة بالنادي، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة في الكثير من الأمور الأخرى.

وأشاد الدكتور أشرف صبحى بالطفرة الإنشائية والتطويرية التى يشهدها نادى الزهور الرياضى فى عهد مجلس الإدارة الحالى، وتنوع الخدمات الرياضية التى يقدمها للأعضاء، ودوره فى إعداد الرياضيين، وتقديم أبطال واعدة للمجتمع فى مختلف الألعاب، مشيدًا بأهمية الأندية الرياضية في التنشئة الاجتماعية للفرد وتعليم الرياضة لمختلف الأجيال والحفاظ على المكتسبات الأسرية.

فيما توجه المستشار محمد الدمرداش، رئيس نادى الزهور، بالشكر والتقدير على الدعم الكبير المقدم من وزير الشباب والرياضة والتعاون المثمر في مختلف المجالات والقطاعات بما يخدُم رواد النادي.

وعلى جانب اللقاء قام المستشار محمد الدمرداش، بتسليم وزير الشباب والرياضة نسخة من الكتب التي سيشارك بها رئيس نادي الزهور في معرض الكتاب في نسخته القادمة.