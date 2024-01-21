أعلنت هيئة الدواء المصرية، عن إعادة فتح باب التسجيل في ورشة عمل حول قرار إصدار قواعد تسجيل المستحضرات المبتكرة رقم ٣٨٨ لسنة ٢٠٢٣.المقررانعقادها يوم الأحد الموافق ٢٨ يناير ٢٠٢٤ بمقر هيئة الدواء المصرية بالمنصورية وعبر إحدى المنصات.

وتهدف ورشة العمل إلى التعريف بالدليل التنظيمي لاُليات تطبيق قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم ٣٨٨ لسنة ٢٠٢٣ الخاص بـ "إصدار قواعد تسجيل المستحضرات المبتكرة".

ومن المقرر أن تتضمن ورشة العمل محاضرات تعريفية عن المستحضرات المبتكرة، وخطوات العمل المتبعة الخاصة بتسجيل المستحضرات المبتكرة في مصر، وكذلك محاضرة عن براءة الإختراع في مجال الدواء، حيث سيتم إلقاء الضوء علي نظام تسجيل براءات الإختراع وشروط الحصول عليها والإختراعات المستثناة من البراءة في مجال المستحضرات الصيدلية.

كما سيتم التطرق خلال الورشة إلى حقوق الملكية الفكرية، والحقوق الممنوحة بموجب براءة الإختراع وأهمية ذلك في البحث والتطوير وصناعة الدواء.

ورشة العمل مقدمة لممثلي شركات الأدوية.

تبدأ ورشة العمل من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثالثة مساءً.

آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الأربعاء الموافق٢٤ يناير ٢٠٢٤.

سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.

للتسجيل يرجى الضغط على الرابط التالي:

http://tinyurl.com/dp7xvt6s

للاطلاع على الأجندة برجاء الضغط على الرابط التالي:

http://tinyurl.com/bdhcvhrx