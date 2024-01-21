عبير صبري تتعرض للعنف الزوجي في "ليلة العيد"

يطرح فيلم "ليلة العيد" في السينمات يوم الخميس المقبل الموافق 25 يناير، حيث تنتظر النجمة عبير صبري طرحه ليلتحق بقائمة أفلام موسم إجازة منتصف العام الدراسى 2024.

حيث تجسد عبير صبرى شخصية سيدة متزوجة وتعانى من العنف الزوجى وتظهر خلال الأحداث مرتدية الحجاب وأوقات أخرى بالنقاب.

وكانت احتفلت أسرة فيلم “ليلة العيد” بطولة الفنانة يسرا بالعرض الخاص للعمل، وذلك يوم الأربعاء 24 يناير الجارى بإحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر، والذى ينافس في موسم منتصف العام.

وكانت طرحت الشركة المنتجة لفيلم "ليلة العيد" بطولة الفنانة يسرا البرومو الرسمي للعمل المقرر طرحه 25 يناير الجارى، ويخوض المنافسة فى موسم منتصف العام.

يأتي ذلك بعد سلسلة من التأجيلات، حيث تم الانتهاء من تصوير العمل منذ عامين كاملين.

وظهرت النجمة يسرا خلال البرومو بشخصية امرأة ريفية متزوجة من سيد رجب، لكنها تتعرض للضرب منه بعدما أصيب بالشلل.

أحداث الفيلم

ويتحدث الفيلم عن قهر المرأة بشكل عام، وتدور أحداثه في يوم واحد، ما بين يوم الوقفة وأول يوم العيد، من خلال معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة ما، وتتعرض السيدات لعدة مشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن، ومن أبرز القضايا المثارة العنف ضد المرأة، زواج القاصرات، ختان الإناث وغيرها من القضايا.

أبطال الفيلم

فيلم "ليلة العيد" بطولة يسرا، ريهام عبد الغفور، عبير صبرى، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، هنادى مهنى، محمد لطفى، أحمد خالد صالخ، نهى صالح، مايان السيد، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، عفاف مصطفى، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

حرصت الفنانة يسرا على الترويج لمسلسلها الجديد “روز وليلى” الذي ينطلق 11 يناير.

حيث نشرت يسرا برومو للمسلسل عبر حسابها على تويتر وعلقت قائلة: "انتظرونا 11 يناير في أول وكالة تحقيق نسائية خاصة في مصر بمسلسل روز وليلى على شاهد".

قصة روز وليلي

ومن المقرر ان تقدم النجمتين يسرا ونيللي كريم دور محققتين مستقلتين، تقوم الجهات المعنية بالتعاقد معهما بعدما تم كشف عملية يتم التحضير لها بواسطة أحد العصابات للاحتيال على أحد البنوك، لتقوما بكشف هذا اللغز وحله، حيث تدور قصة المسلسل في إطار كوميدي مطعم ببعض أحداث الأكشن والإثارة والمغامرات.

المسلسل يشارك خلاله عدد من الفنانين على رأسهم أحمد وفيق، هشام عاشور، مروان يونس، وتيام مصطفى قمر.

ومسلسل روز وليلى كتبه المؤلف الإنجليزي كريس كول الذي قدم العديد من الأعمال الفنية الهامة، ويخرجه المخرج البريطاني الشهير أدريان شيرجولد، والمتخصص في الأعمال التليفزيونية.

وكانت روجت الفنانة يسرا، لفيلمها الجديد الذي تقوم ببطولته ويحمل اسم "ليلة العيد"، والمنتظر عرضه بدور السينما خلال الفترة المقبلة.

ونشرت يسرا عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، صورة للبوستر الرسمي للفيلم، وعلقت قائلة: "البوستر الرسمي لفيلم ليلة العيد، العرض يوم ٢٥ يناير بجميع دور العرض".