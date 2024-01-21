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الإثنين 22 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كأس آسيا.. السعودية تفوز على قيرغيزستان وتتصدر المجموعة

المنتخب السعودي
المنتخب السعودي

حقق المنتخب السعودي الفوز على نظيره القيرغيزستاني بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس آسيا 2024 بقطر.

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نجح المنتخب السعودي في تسجيل هدف التقدم عن طريق محمد كنو في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول، بينما ضاعف زميله فيصل الغامدي النتيجة في الدقيقة 84 من زمن الشوط الثاني من المباراة.

وحصل الثنائي اَيزر أكماتوف ووكيمي ميرك على البطاقة الحمراء في الدقائق 9، و52، ليلعب منتخب بلادهما القيرغيزستاني بتسعة لاعبين فيما تبقى من المباراة.

بهذه النتيجة، تصدر المنتخب السعودي مجموعته برصيد 6 نقاط، بينما يحل المنتخب التايلاندي في الوصافة بـ 4 نقاط، وعمان ثالث الترتيب بنقطة واحدة، فيما قيرغيزستان تتزيل الترتيب بدون رصيد من النقاط.

وكان المنتخب السعودي، قد بدأ المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: أحمد الكسار 

الدفاع: حسان التمبكتي، علي لاجامي، علي البليهي .

الوسط: سعود عبد الحميد، سامي النجعي، عبد الإله المالكي، محمد البريك 

خط الهجوم: فراس البريكان، سالم الدوسري.

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