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الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بالصور ..المنتخب الأوليمبي يستعد لودية السعودية فى معسكر دبي

المنتخب الأوليمبي
المنتخب الأوليمبي

أدى المنتخب الأوليمبي تدريباته اليوم بمعسكره الجاري فى دبي استعدادا للقاء الودى مع السعودية يوم الثلاثاء المقبل وذلك فى إطار برنامج إعداده لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

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وحرص الجهاز الفني للمنتخب بقيادة البرازيلى ميكالى المدير الفني على منح اللاعبين توجيهاته الخططية والفنية لتنفيذها فى المباريات خاصة الجوانب الهجومية.. وظهر اللاعبون بشكل جيد فى التقسيمة التى أقيمت.

تدريبات المنتخب الأوليمبي 


وادى بعض اللاعبين تدريبات استشفائية تحت إشراف د.صلاح عاشور أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي وكان بصحبته احمد محمود عبد الحكيم المدلك .

الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي 

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