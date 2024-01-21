التجارى وفا بنك يحقق قفزة كبيرة فى أدوات الدخل الثابت

كشفت نتائج أعمال البنك التجارى وفا بنك عن نجاح البنك فى تحقيق أرباح خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 نسبتها 140.9% على أساس سنوى، وأوضح البنك فى نتائج اعماله انه سجل صافى ربح بلغ 1.43 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل أرباح بقيمة 592 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2022 بزيادة قدرها 834.3 مليون جنيه.

وبلغ صافى الدخل من العائد 3.05 مليار جنيه مصرى عن التسعة أشهر من عام 2023 مقابل 1.8 مليار جنيه مصرى عن الفترة نفسها 2022 وذلك بنسبة نمو قدرها 69%.

كما بلغ صافى الدخل من الأتعاب والعمولات 485.9 مليون جنيه مصرى فى التسعة أشهر الأولى من عام 2023، مقابل 335.2 مليون جنيه عن الفترة نفسها 2022 بنسبة نمو 44.9%.