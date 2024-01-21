الركراكي يعلق على تعادل المغرب أمام الكونغو الديمقراطية

علق المدرب المغربي وليد الركراكي، المدير الفني لأسوط الأطلس على تعادل منتخب بلاده أمام نظيره الكونغو الديقراطية بهدف لمثله، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار 2023.

وأكد الركراكي أن اللاعبين احترموا الخصم بشكل كبير، حيث بدأ الفريق المباراة بشكل قوي، كما أن جاءت فرصة التقدم بهدفين نظيفين.

وأوضح أن اللاعب ليست المسؤولة عن النتيجة، فالطقس كان حارًا، كما أن الخصم لم يكن لديه ما يخسره.

وشدد على أن استفبال الأهداف من الكرات الثابتة ومن هجمات مرتدة، لكن في الأخير لا زالت صدارة المجموعة في يدينا.

وأردف المدرب المغربي تصريحاته: “لابد من العودة لتدبير أوقات الضعف والقوة لتكون منتخبًا أفضل من الكل، لا زلنا لم نصل لهذه النقطة”.

وأضاف: "ظروف اللعب ساهمت في وجود الأخطاء، وغياب التركيز والعامل الذهني سيحضر لأن في وقت ما لن تكون قادرا على إضافة المزيد".

وأوضح أنه كان ينتظر أكثر من البدلاء، قمنا بأخطاء غير اعتيادية، إنها مباراة سنكبر من خلالها.