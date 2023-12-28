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الخميس 28 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بيرسي تاو يتواجد بقائمة منتخب جنوب أفريقيا النهائية استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية

بيرسي تاو
بيرسي تاو

تواجد بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضمن القائمة النهائية لمنتخب جنوب أفريقيا المشارك  في بطولة كأس الأمم الإفريقية التى تقام فى كوت ديفوار.

ويقع منتخب جنوب أفريقيا في المجموعة الخامسة رفقة منتخبات تونس وناميبيا ومالي.

قائمة منتخب جنوب أفريقيا 

قائمة منتخب جنوب أفريقيا 

تصنيف المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار

المجموعة الأولى: كوت ديفوار، غينيا بيساو، غينيا الاستوائية، نيجيريا.

المجموعة الثانية: مصر، موزمبيق، الرأس الأخضر، غانا.

المجموعة الثالثة: السنغال، جامبيا، غينيا، الكاميرون.

المجموعة الرابعة: الجزائر، أنجولا، موريتنيا، بوركينا فاسو.

المجموعة الخامسة: تونس، ناميبيا، جنوب أفريقيا، مالي.

المجموعة السادسة: المغرب، تنزانيا، زامبيا، الكونغو الديمقراطية.

 

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