الأرصاد تُحذر من حالة الطقس.. خريطة سقوط الأمطار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن سقوط أمطار غزيرة وانخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (5:4 درجات).

حالة الطقس غدًا الإثنين 22 يناير 2024 في مصر

وتتوقع الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس غدًا مائل للبرودة نهارًا على كل من: القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائل للدفء على شمال الصعيد، فيما يكون مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على جنوب البلاد بارد على باقي الأنحاء..

خريطة سقوط الأمطار يوم الإثنين 22 يناير 2024

وأشارت الأرصاد إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد مع انخفاض تدريجى في درجات الحرارة على كل الأنحاء بقيم تتراوح من (5لـ 4) درجات مئوية ونشاط رياح على بعض المناطق مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة تغزر مساءً على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث 60% تقريبا على فترات متقطعة.

سقوط أمطار في القاهرة

وتابعت الأرصاد أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تكون خفيفة مساءً على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناه بنسبة حدوث 40% تقريبا، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20% على فترات متقطعة.