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الإثنين 22 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

الإيقاع بـ 3 سيدات غسلن 55 مليون جنيه عبر تجارة المخدرات

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية القبض على 3 سيدات "لهن معلومات جنائية" لقيامهن بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهن الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق شراء (العقارات – الدراجات النارية) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (55 مليون جنيه تقريبًا).

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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