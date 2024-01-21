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الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كأس آسيا.. كنو يمنح المنتخب السعودي التقدم أمام قيرغيزستان في الشوط الأول

المنتخب السعودي
المنتخب السعودي

تقدم المنتخب السعودي على نظيره قيرغيزستان بهدف نظيف في الشوط الأول، ضمن منافسات الجولة الثانية بطولة كأس اَسيا 2024.

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ونجح محمد كنو في تسجيل هدف التقدم للمنتخب الأخضر في الدقيقة الـ 35 من عمر الشوط الأول من المباراة.

بينما شهد اللقاء حصول لاعب منتخب قيرغزستان اَيزر أكماتوف على بطاقة حمراء في الدقيقة الـ 9 من عمر الشوط الأول من المباراة.

وأتي المنتخب السعودي قبل انطلاق هذه المباراة في وصافة مجموعته بالمجموعة السادسة بكأس آسيا، حيث تساوي مع نظيره التايلاندي، فامتلكا كل منهما 3 نقاط.

وكان الأخضر قد حقق فوزًا مثيرًا على نظيره العماني بنتيجة 2/1، في المواجهة التي جمعت بينهما في إطار مباريات بطولة كأس آسيا 2023 المقامة في قطر.

وبدأ المنتخب السعودي المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: أحمد الكسار 

الدفاع: حسان التمبكتي، علي لاجامي، علي البليهي .

الوسط: سعود عبد الحميد، سامي النجعي، عبد الإله المالكي، محمد البريك 

خط الهجوم: فراس البريكان، سالم الدوسري.

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