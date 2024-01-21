جوتا يضيف الهدف الثاني والثالث في شباك بورنموث

يتقدم ليفربول على نظيره بورنموث بثلاث أهداف نظيفة في المباراة التي تجمع بينهما الأن في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي، على ملعب "فيتاليتي".

أضاف ديوجو جوتا لاعب فريق ليفربول الهدف الثاني والثالث في الدقائق 70، و79 على نحو الترتيب.

جوتا

كان الأوروجواياني داروين نونيز لاعب ليفربول سجل الهدف الأول في الدقيقة 49 بعد تمريرة من جوتا، قبل أن ينجح مهاجم الريدز في تسجيلها داخل شباك بورنموث.



تشكيل ليفربول:



حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: برادلي – كوناتي – فان دايك – جوميز

الوسط: هارفي إيليوت – ماك أليستر – جونز

في الهجوم: لويس دياز – نونيز – جوتا



ترتيب ليفربول وبورنموث:

يعتلي ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 45 نقطة، ويشارك الريدز في اللقاء دون صلاح لأول مرة في الدوري هذا الموسم، لمشاركة النجم الدولي مع الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية، بينما يحتل بورنموث المركز الثاني عشر برصيد 25 نقطة.

