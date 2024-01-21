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الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شاهد هدف تقدم المنتخب السعودي على قيرغيزستان بكأس آسيا

المنتخب السعودي
المنتخب السعودي

نجح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في التقدم على نظيره قيرغيزستان، ضمن منافسات الجولة الثانية بطولة كأس اَسيا 2024.

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جوتا يضيف الهدف الثاني والثالث في شباك بورنموث

جاء هدف التقدم للمنتخب الأخضر عن طريق لاعب الوسط محمد كنو في الدقيقة الخامسة والثلاثون من عمر الشوط الأول من المباراة.

وشهدت المباراة تعرض لاعب منتخب قيرغزستام ايزر أكماتوف للطرد في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول من المباراة.

شاهد.. هدف المنتخب السعودي الأول أمام قيرغيزستان 

وكان الإيطالي روبيرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي قد بدأ المباراة بالتشكيل الآتي:

حارس المرمى: أحمد الكسار 

خط الدفاع: حسان التمبكتي – علي لاجامي – علي البليهي 

الوسط: سعود عبد الحميد – سامي النجعي – عبد الإله المالكي – محمد البريك 

خط الهجوم: فراس البريكان – سالم الدوسري.

ويأتي المنتخب السعودي قبل بداية المباراة المركز الثاني في المجموعة السادسة بكأس آسيا، بالتساوي مع نظيره التايلاندي، حيث يمتلك كل منهما 3 نقاط.

جدير بالذكر أن المنتخب السعودي نجح في تحقيق فوزًا مثيرًا على نظيره العماني بنتيجة 2/1، في المواجهة التي جمعت بينهما في إطار مباريات بطولة كأس آسيا 2023 المقامة في قطر.

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