تنطلق فعاليات الدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في عام 2024، يوم 24 يناير الحالي، حسبما أعلنت وزارة الثقافة .

كل ما تريد معرفته عن الدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

طريقة حجز التذاكر

1. زيارة موقع معرض القاهرة الدولي للكتاب.

2. انقر على خيار شراء التذكرة.

3. قم بإدخال رقم هاتفك المحمول.

4. يمكنك تحديد عدد الأشخاص الذين ستقوم بحجز التذاكر لهم، وتذكر أن سعر التذكرة هو 5 جنيهات.

5. حدد طريقة الدفع المناسبة لك لاستكمال عملية حجز التذكرة.

مكان وتاريخ انتهاء فعاليات المعرض

يُقام معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 لعام 2024 في أرض المعارض والمؤتمرات الدولية في منطقة التجمع الخامس.

وتبدأ فعاليات المعرض يوم الخميس 25 يناير، وستستمر لمدة أسبوعين حتى الثلاثاء الموافق 6 فبراير 2024.