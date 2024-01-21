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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وزير الخارجية السعودي: لن يتأتى الاستقرار دون حل القضية الفلسطينية

فيصل بن فرحان
فيصل بن فرحان

قال فيصل بن فرحان، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، اليوم، إن الطريق الوحيد للتطبيع مع إسرائيل هو حل القضية الفلسطينية؛ مشددا على ضرورة إقامة دولة فلسطينية قابلة للبقاء.

وقال الوزير السعودي، في مقابلة له على شبكة "سي إن إن"  بثت اليوم الأحد، إنه لا يمكن تطبيع العلاقات مع إسرائيل دون حل القضية الفلسطينية.

وتابع "لن يتأتى الاستقرار دون حل القضية الفلسطينيةـ مشددا على أن وقف تصعيد الصراع في غزة ووقف وفيات المدنيين هو محور رئيسي للمملكة العربية السعودية.

وأضاف: "ما نراه هو أن الإسرائيليين يسحقون غزة، السكان المدنيون في غزة"؛ مشددا على أن "هذا غير ضروري تماما وغير مقبول نهائيا ويجب أن يتوقف".

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