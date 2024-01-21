قرار من النيابة حول مبيض محارة أنهى حياة صديقه بسبب خلافات مالية

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، قرارا بتجديد حبس مبيض محارة، لاتهامه بالتخلص من صديقه بسبب خلافات مالية في الحوامدية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكان فريق من أعضاء النيابة العامة بالجيزة قد انتقل بصحبة المتهم بقتل صديقه، بعد تعثره في سداد ديونه بمنطقة الحوامدية، لتمثيل الجريمة، وسط حراسة أمنية مشددة، وكلفت خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية برفع ما به من آثار مادية.

أدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق بأن المتوفى مدين له بمبلغ مالي، وأنه دائم التهرب منه.

وأفاد أنه في يوم حدوث الجريمة، حال تواجدهما بالشقة محل البلاغ، ومطالبة المتهم من المجني عليه بالمبلغ المالي، حدثت مشادة كلامية بينهما قام خلالها المتهم بالتعدي على المجنى عليه باستخدام سلاح أبيض (سكين- ضُبط) محدثًا إصابته التي أدت لوفاته ولاذ بالهرب.

تلقى قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور على جثة سائق مركبة "توك توك"- له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم) بداخل شقة بعقار كائن بدائرة القسم ملك صديق المجنى عليه (مبيض محارة، له معلومات جنائية، مقيم بالشقة محل البلاغ).