قرار جديد حول المتهمين بالنصب على سيدة في المقطم

أصدر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، قرارا بتجديد حبس 3 أشخاص، لاتهامهم بالنصب على سيدة فى منطقة المقطم، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تحقيقات النيابة كشفت أن المجنى عليها اتفقت مع أحدهما على استبدال مبلغ مالى بعملات أجنبية خارج نطاق السوق المصرفى ، ولدى حضوره برفقة آخران واستبدال المبلغ وانصرافهما، اكتشفت قيامه بالنصب والاحتيال عليها من خلال دمج عملات محلية مع العملات الأجنبية المستبدلة، وبتكثيف التحريات وإعداد الأكمنة أمكن تحديد مرتكبى الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم جزء من المبلغ المالى المستولى عليه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وصرف باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية، وطالبت النيابة بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهم تهمة النصب.