سيلاس كاتومبا الأفضل في مباراة المغرب والكونغو

حصد سيلاس كاتومبا مفومبا لاعب منتخب الكونغو الديموقراطية جائزة الأفضل في مباراة المغرب، والتي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد في كأس الأمم الأفريقية.





وكان منتخب المغرب تعادل مع الكونغو الديموقراطية بهدف لكلاهما في الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس أمم أفريقيا.



أكد الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أن سيلاس كاتومبا مفومبا حصد جائزة الأفضل في المباراة بعد مستوى جيد أمام المغرب.



يعتلي منتخب المغرب صدارة المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، بعد الانتصار على تنزانيا، والتعادل مع الكونغو، فيما يملك الأخير نقطتين بعد تعادله في مباراته مع الأسود، وقبلها مع زامبيا.



ويتبقى لقاء يقام اليوم أيضًا يجمع بين طرفي المجموعة زامبيا صاحبة النقطة الوحيدة بالتعادل في أولى الجولات وتنزانيا الأخيرة بلا رصيد.

