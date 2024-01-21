رئيس أزهر الغربية يتابع لجنة الأورام الإعدادية بمستشفى جامعة طنطا

تفقد فضيلة الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، اليوم الأحد، لجنة معهد الأورام بمستشفي جامعة طنطا، وذلك للاطمئنان على إحدي الطالبات، التي تؤدي امتحان الشهادة الإعدادية داخل مستشفى مركز الأورام بطنطا، حيث أدت الامتحان في مادة القرآن الكريم والتربية الفنية، ونقل فضيلته تحيات قيادات الأزهر الشريف للطالبة ووالدتها متمنيًا لهاالشفاءالعاجل.

واطمئن فضيلته على توافر الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات، وحالة الطالبة من الطبيب المعالج ومدير المستشفى، مؤكدا أن الأزهر لا يدخر جهدا في توفير الأجواء المناسبة والوقوف بجانب أبناءه.

جدير بالذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية بمنطقة الغربية الأزهرية ستنتهي يوم الثلاثاء المقبل، على أن يتم بعدها البدء في أعمال التصحيح.