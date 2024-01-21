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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

أيمن فودة: الطبيب الشرعي يتقاضى بدل عدوى 30 جنيهًا فقط

محرر الوفد والدكتور
محرر الوفد والدكتور أيمن فودة

قال الدكتور أيمن فودة كبير الأطباء الشرعيين ورئيس مصلحة الطب الشرعي الأسبق، هناك عجز كبير، فخلال السنوات الماضية كان هناك إقبال، لكن انعكس ذلك بعد قرار الدكتورة هالة زايد وزير الصحة بزيادة رواتب الأطباء البشريين، لتصل لرواتب الأطباء الشرعي.
 

وحاليا هناك هجرة للأطباء الشرعيين إلى أوروبا بسبب ضعف رواتبهم، فتستقطبهم الدول الأجنبي من غير اختبارات، ويمنحوهم تدريبات وشهادات، ويتم الاستفادة منهم في مجال التشريح في تلك الدول.

الدكتور أيمن فودة كبير الأطباء الشرعيين

وأوضح "فودة" في حوار لـ "الوفد" أولادنا عندما كانوا يذهبوا إلى أوروبا لتلقي دورات تدريبية، تفاجأ الخبراء من الأطباء الشرعيين المصريين، وغيروا فكرهم عن العرب، وبدأ يقدموا لهم إغراءات وامتيازات، حتى يستمروا في أوروبا.

بدل عدوى الطبيب الشرعي

وتابع يتعرض الأطباء الشرعيين للخطر، فإنه يتعامل مع ميت، وبدل العدوى الذي يتقاضاه 30 جنيها، مع أنه مهدد بأمراض خطيرة منها فيروس سي، والإيدز، فالطبيب معرض أن ينتقل له أمراض من الجثة التي يتعامل معها.. فلابد من زيادة بدل العدوى يزيد بما يتماشى مع درجة الخطر التي يتعرض لها الطبيب الشرعي، بالإضافة لتأخر درجة الترقيات بين أطباء المصلحة.

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