طوارئ مستشفى سوهاج الجامعى تستقبل 164 حالة مرضية حتي الآن

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن استقبال الطواري المستشفي الجامعي الجديد بمدينة سوهاج الجديدة استقبل حتي الآن 164 مريض، حيث تم توقيع الكشف الطبي وفحص 26 مريض بقسمي العظام وجراحة المسالك، 13 مريض باستقبال الباطنة، فضلاً عن إجراء 16 عملية جراحية، بالإضافة إلى حجز 48 مريض بالعناية المركزة بأقسام القلب والتخدير والعصبية والصدرية والأطفال ، و حجز 15 طفل بالحضانات، 13 مريضة بعيادة النساء والتوليد، واستقبال الأطفال 33 حالة وذلك عقب نقل الاستقبال من مقر المستشفي القديم للمقر الجديد ، وذلك في إطار الخطة الموسعة التي وضعتها إدارة الجامعة لتحسين الأداء و تقديم الخدمات العلاجية المجانية للمواطنين وعلى أعلى مستوى من الكفاءة.

ووجه النعماني، بضرورة رفع درجة الاستعدادات والتأهب القصوى واستقبال مختلف الحالات المرضية على مدار 24 ساعة، سواء حالات الطوارئ أو العلاج السريري أو إجراء العمليات، وذلك في إطار حرص الجامعة على ضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية وتقليل قوائم الانتظار، حيث يعد استقبال الطوارئ الجديد طفرة طبية داخل المستشفي الجامعي الجديد، و أحد أهم أقسام استقبال على مستوى المحافظة ومحافظات الصعيد المجاورة، لوجود إمكانيات طبية وبشرية في جميع التخصصات، وتوفر العبء المادي، الي جانب امتلاكها أحدث وأدق الأجهزة الطبية التي تقدم خدمة كبيرة للمرضى، حيث يتم إسعاف الحالات وإجراء العمليات في أقل وقت ممكن.

وأضاف الدكتور مجدي القاضي رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، انه تم تزويد قسم الاستقبال والطوارئ بعدد من الوحدات لاستقبال هذا العدد الكبير من الحالات المترددة علي المستشفى، و تم دعم وحدات الاستقبال بعدد من الترولي والكراسي المتحركة لسرعة نقل المرضى بين وحدات الأشعة وغرف العمليات، لمواجهة الضغط الشديد الموجود على أقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، الي جانب التنسيق مع هيئة الإسعاف لتوصيل كل الحالات الي المستشفي الجامعي الجديد في اي وقت.

وأوضح الدكتور أحمد حامد مدير المستشفى الجديد، انه تم توفير شركة للنظافة للقيام بأعمال النظافة الشاملة من أجل تحسين مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين بالمحافظة وصعيد مصر.، وكذلك شركة للأمن لتوفير بيئة ومناخ ملائم للعمل.