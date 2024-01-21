"الاتجاه الإسلامي فى شعر الدكتور عصمت رضوان" رسالة ماجستير بسوهاج

حصل الباحث عبدالرحمن عبداللطيف اللاوى، مدير عام المساجد بمديرية أوقاف سوهاج، على درجة الماجستير بتقدير ممتاز فى رسالته المقدمة إلى قسم بكلية الآداب بجامعة سوهاج ، تحت عنوان "الإتجاه الإسلامي فى شعر الدكتور عصمت رضوان .. دراسة موضوعية فنية" .



وتكونت لجنة الإشراف والمناقشة والحكم من الأساتذة الدكتور أحمد عبدالوارث مرسي أستاذ الأدب الإسلامي المتفرغ بكلية آداب سوهاج مشرفا، و الدكتور زياد محمد الجبالي أستاذ الأدب والنقد المتفرغ بكلية آداب سوهاج مشرفا مشاركا، و الدكتور بهاء محمد عثمان أستاذ البلاغة والنقد الأدبى بكلية آداب سوهاج عضوا ، و الدكتور حنفي محمود مصطفى أستاذ الأدب والنقد الأدبى المتفرغ بكلية اللغة العربية بجرجا عضوا.



وأشادت اللجنة بالقيمة العلمية للرسالة ، وأوصت بمنح الباحث درجة الماجستير بتقدير ممتاز مع التوصية بالطبع